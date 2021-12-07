99% من العاملين في المدارس الخاصة بأبوظبي مطعمون ضد «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، أن عدد الطلبة المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدارس أبوظبي الخاصة ومدارس الشراكات بلغ 106 آلاف و833 طالباً وطالبة، بنسبة 39% من إجمالي الطلبة المسجلين في المدارس، فيما بلغ عدد المعلمين والموظفين المطعمين 34 ألفاً و632 شخصاً، بما يشكل 99% من المعلمين والموظفين المطعمين العاملين في المدارس.

وتفصيلاً، بدأت المدارس الخاصة في أبوظبي، تنفيذ حملة تطعيم الطلبة في المدارس للطلبة الراغبين في الحصول على التطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» خلال الفترة 5–9 من ديسمبر، والتي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة استجابة لرغبة أولياء أمور طلبة أبوظبي، بتحصين المجتمع المدرسي.

وأفادت الدائرة بأن نتائج استبيان لذوي طلبة في أبوظبي أظهرت رغبة ذوي 52 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية بتطعيم أبنائهم.

وأوضحت أنها وضعت أربعة مستويات لتصنيف المدارس وفق مبادرة المدارس الزرقاء عبر تمييزها بأربعة ألوان، الأول برتقالي، وأصفر وأخضر وأزرق، بناء على التطعيم، حيث خصص اللون «البرتقالي» للمدارس التي لا تتجاوز فيها نسبة تطعيم الطلاب 50%، و«الأصفر» للمدارس التي تراوح نسبة التطعيم بين 50 و64%، و«الأخضر» للمدارس التي تراوح فيها نسبة التطعيم بين 65 و84%، و«الأزرق» للمدارس التي بلغت فيها نسبة التطعيم 85% فما فوق.

وأظهرت منصة مبادرة المدارس الزرقاء «معاً سنعود للحياة الطبيعية» التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة، أن 81.1% من مدارس الإمارة لاتزال ضمن نطاق اللون البرتقالي، فيما بلغت المدارس الحاصلة على اللون الأصفر 14.5%، ومدارس اللون الأخضر 4%، والزرقاء 0.4%.

وأكدت الدائرة أن المدارس التي ستحقق نسب التطعيم المستهدفة ستحصل على عدد من الميزات، تشمل تخفيف متطلبات التباعد الجسدي، وتخفيف متطلبات الكمامات، وتخفيف بروتوكول إغلاق المدارس، وزيادة السعة الصفية، وزيادة سعة الحافلات المدرسية، والسماح بالرحلات المدرسية، واستئناف الفعاليات داخل الحرم المدرسي، والأنشطة اللاصفية، والسماح بالرياضات الجماعية، وتنظيم الفعاليات الرياضية داخل الحرم المدرسي وخارجه.

وشددت على أنه انطلاقاً من أهداف المبادرة الرامية إلى تعزيز الشفافية حول معدلات التطعيم في المدارس، تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمبادرة، لتمكين ذوي الطلبة من الاطلاع على معلوماتٍ تفصيلية عن المبادرة، وطريقة احتساب معدلات التطعيم، والبيانات الواضحة عن الإجراءات المخففة لكل مستوى، كما يضمّ الموقع أدوات مخصصة تتيح لذوي الطلبة البحث عن مدرسة معينة، والاطلاع على نسبة التطعيم فيها، ومتابعة تقدمها ضمن مستويات المبادرة بالتزامن مع ارتفاع نسبة التطعيم، لافتة إلى أنه سيتم نشر مستوى المدرسة قريباً على تطبيق الحصن، ما يتيح لذوي الطلبة عرض معدلات التطعيم في المدرسة حسب كل طفل، وسيتم تحديث معدلات التطعيم في المدارس كل أسبوعين على تطبيق الحصن، وهذا الموقع الإلكتروني.

وأشارت الدائرة إلى أنه وفقاً للبروتوكولات الحكومية، يبقى التطعيم للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً اختيارياً. وفي إطار تطبيق مبادرة المدارس الزرقاء، يعد التطعيم ركيزةً أساسية نحو التعافي الكامل، حيث تشجّع المبادرة مختلف الطلبة على اختيار التطعيم وتعزيز الوقاية من الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، والحدّ من آثاره في المجتمع المدرسي.

• 4 مستويات لتصنيف مدارس أبوظبي وفقاً لنسبة حصول الطلبة على التطعيم.

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