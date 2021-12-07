محمد بن راشــد يلتقي رئيس كوستاريكا في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة، كارلوس الفارادو كيسادا، في جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، وتبادلا الحديث حول العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأهداف والخطط التنموية للشعبين الصديقين.

ورحّب سموه بالرئيس الضيف والوفد المرافق له، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال جولة في جناح كوستاريكا، حيث تجاذب الجانبان الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأهداف والخطط التنموية للشعبين الصديقين.

وتطرق النقاش إلى مجمل الأوضاع العالمية والجهود المبذولة لبدء مرحلة جديدة في مسيرة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، وفرص التعاون المتاحة لتسريع التعافي العالمي، والتغلب على التحديات التي يتشارك العالم في مواجهتها ومن أهمها القضايا البيئية واستدامة الموارد الطبيعية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ارتياحه للتقدم المحرز في العلاقات بين البلدين، في ظل الرغبة المشتركة في توسيع دائرة التعاون على كل الأصعدة الاستثمارية والتجارية، واستهداف تحقيق نقلات نوعية في التعاون في مجالات مستقبلية مهمة تشمل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.

من جانبه، أعرب الرئيس كارلوس الفارادو كيسادا، عن اعتزازه بالتعاون البنّاء بين الإمارات وكوستاريكا وما يمر به من تطور إيجابي، مهنئاً دولة الإمارات قيادةً وشعباً بعيد الاتحاد الخمسين، وما حققته خلال خمسة عقود من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار. وخلال الجولة في جناح كوستاريكا والمقام في منطقة التنقل، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس كارلوس الفارادو كيسادا، على ما يضمه الجناح من معروضات تعكس جهود الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في مجالات الاستدامة وترشيد الموارد الطبيعية والاستثمار الاجتماعي، فضلاً عن جهودها في مجال إقرار السلام والأمن.

مميزات كوستاريكا البيئية

يعرض جناح كوستاريكا، المميزات البيئية التي تتمتع بها وتجعلها من أبرز الوجهات السياحية، فضلاً عن التعريف بالتنوّع البيولوجي الذي تتميز به مع امتلاكها مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء والشواطئ التي تعزز من جاذبيتها كمقصد سياحي.

كما يعرض الجناح الفرص الاستثمارية التي تروج لها كوستاريكا انطلاقاً من دبي.

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