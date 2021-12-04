«طرق دبي» تنجز 50% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 50% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، الذي يمتد على طول شارع رأس الخور من شارع دبي- العين، إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول ثمانية كيلو مترات، ويشمل تنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي اثنين كيلومتر.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر محمد الطاير: «يتضمن المشروع توسعة شارع الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي الطريق، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10 آلاف مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى سبع دقائق».

وأشار إلى أن المشروع يخدم العديد من المشاريع التطويرية الكبرى يقدر عدد سكانها بـ 650 ألف نسمة، وتشمل مشاريع الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، وراس الخور ـ الوصل، ومجمع ند الحمر.

وأضاف: «يشمل المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع ند الحمر مع شارع رأس الخور، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 30 ألف مركبة في الساعة، وذلك من خلال إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 988 متراً، لتوفير حركة التفاف حرة إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وإنشاء جسر آخر بسعة مسارين وبطول 115 متراً، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع رأس الخور، باتجاه شارع دبي- العين، وإنشاء نفق بسعة مسارين، وطول 368 متراً، لتوفير حركة الالتفاف الى اليمين، للقادمين من شارع رأس الخور الى منطقة ند الحمر، إلى جانب أعمال التحسينات على التقاطع القائم حالياً، وتوسعة حركات الالتفاف القائمة».

وأوضح الطاير أن مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، يعد أحد أكبر المشاريع التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات، ويشمل مستقبلاً تنفيذ معبر الشيخ راشد بن سعيد، وهو عبارة عن جسر يعبر خور دبي يربط منطقة الجداف في بردبي بالطريق الفاصل بين مشروع خور دبي ودبي فستيفال سيتي.

وأشار إلى أن المشروع قُسم إلى مراحل عدة، حيث أنجزت الهيئة العام الماضي، الجسر المؤدي للمدخل الغربي لـ (خور دبي- دبي كريك هاربر)، بسعة ثلاثة مسارات، وطول 740 متراً، ويربط الجسر الحركة المرورية القادمة من شارع دبي- العين وشارع الخيل، والمتجهة شرقاً إلى منطقة (خور دبي- دبي كريك هاربر)، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر 7500 مركبة في الساعة باتجاه الدخول، كما نفذت الهيئة طريق جديد بطول 1.5 كيلومتر بأربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء مداخل ومخارج من وإلى المناطق والمباني المنجزة الجديدة لتسهيل الحركة المرورية القادمة إليها من تقاطع ند الحمر مع شارع راس الخور.

وساهمت شبكة الطرق والجسر الجديد المؤدي للمدخل الغربي، في توفير حركة انسيابية مباشرة إلى الوحدات السكنية المنجزة حديثاً في منطقة خور دبي، من خلال ربطها مع الطرق المحيطة، كما تم تزويد الطرق الجديدة بشبكه إنارة حديثة مكونة من 108 أعمدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً في تنفيذ الجسر الذي سيؤمن نقل الحركة المرورية من مشروع دبي كريك هاربور باتجاه شارع رأس الخور بطول 640 مترا، وبطاقة استيعابية حوالي 3100 سيارة في الساعة.

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