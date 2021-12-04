بلدية دبي تنفّذ 69 ألف زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في 2021

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أفادت بلدية دبي بأنها نفذت 69 ألفاً و25 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في الإمارة، منذ بداية العام الجاري، بلغت نسبة الالتزام بشكل عام نحو 90%، وفق مدير إدارة سلامة الغذاء في البلدية، سلطان الطاهر.

وأوضح الطاهر أن البلدية نفذت قرارات إغلاق شملت 353 مؤسسة غذائية، بسبب مخالفات تتعلق بالسلامة العامة، وأخرى ارتبطت بعدم الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكداً استمرار تنفيذ حملات التفتيش اليومية، للتأكد من التزام كل المؤسسات بالضوابط التي حددتها البلدية.

وأكد أن البلدية رصدت التزاماً كبيراً من قبل المؤسسات الغذائية بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها، والخاصة بالتشديد على إجراءات السلامة العامة، خلال الفترة الأخيرة، عازياً السبب إلى زيادة الحملات والزيارات التفتيش والتوعية التي تنفذها البلدية.

وأشار إلى أن البلدية حرصت على تكثيف حملاتها التفتيشية خلال إجازة عيد الاتحاد الخمسين، موزعة على الأماكن السياحية، التي شهد فعاليات كثيرة، وقصدها العائلات وأعداد كبيرة من الجمهور، حيث تم تخصيص فرق عمل لتولي المهمة لضمان التزام الجميع.

وأبلغ الطاهر «الإمارات اليوم» أن مفتشي البلدية يتصدون للمخالفات بإجراءات صارمة، دون تهاون، ويدققون خلال الزيارات الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع عدم حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وأوضح أن البلدية تدقق على المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

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