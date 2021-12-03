شرطة أبوظبي تطلق أول برنامج نقاط مرورية لـ «لأصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أول برنامج للنقاط المرورية لأصحاب الهمم على مستوى الدولة تزامناً مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى فئة الصم وضعاف السمع «بلغة الإشارة».

وحضر حفل تدشين البرنامج في مركز أبوظبي للشباب المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، نافع الحمادي، ومدير ادارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة في قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، العقيد أحمد جمعة الخييلي، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في كلا الجهتين وعدد من الشباب من فئة الصم وضعاف السمع.

وأكد الحمادي أهمية التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي في تنفيذ مختلف المبادرات، لتقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأصحاب الهمم، وتطوير سبل الرعاية والتأهيل لهم وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكينهم ودمجهم ببقية فئات المجتمع على مختلف الأصعدة. وأفاد الخييلي بأن شرطة أبوظبي حريصة على تنفيذ المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات، في إطار سعيها لدعم وتمكين أصحاب الهمم لتحسين جودة الحياة وتقديم وتطوير واستحداث أفضل الخدمات لهم.

وأوضح أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه للنقاط المرورية بلغة الاشارة على مستوى الدولة، تعزيزاً لدور شرطة أبوظبي في الإسهام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم وإيجاد بيئة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة، وموائمةً مع دليل تصنيف الإعاقات في إمارة أبوظبي.

وتمت ترجمة فقرات الحفل إلى لغة الإشارة متضمناً العديد من الفقرات منها عرض فيديو توضيحي لرحلة المتعامل يوضح آلية الاستفادة من برنامج النقاط المرورية، كما ألقى رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للصم مصبح النيادي، كلمة بعنوان (التوجه إلى الشباب من أصحاب الهمم)، إلى جانب جلسة حوارية عقدها فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي قدمتها الرائد وجدان المطيري. وكرمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة موظفيها من فئة الصم وضعاف السمع تقديراً لجهودهم في تطوير وتحسين العمل.

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