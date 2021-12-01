منع الشاحنات والحافلات من دخول أبوظبي في عطلة عيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قررت شرطة أبوظبي، منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي، بما في ذلك مداخل الجزيرة، وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع)، تزامناً مع يوم الشهيد وفترة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة الثالثة عصر اليوم، ولغاية الساعة الخامسة فجر السبت المقبل، ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع عيد الاتحاد الخمسين، تتضمن نشر الدوريات المرورية على كل الطرق، وتكثيف الرقابة المرورية، من خلال الأنظمة الذكية، بهدف توفير الانسيابية المرورية.

وحث السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية، من خلال التزام القوانين المرورية.

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