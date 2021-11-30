تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة حمدان بن محمد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (47) لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته: محمد عبدالله القرقاوي، نائباً للرئيس والعضو المُنتدب، وعمر سلطان العلماء، عضواً ونائباً للعضو المنتدب، وعهود خلفان الرومي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعبدالله محمد بن طوق المرّي، إضافة إلى كل من: القائد العام لشرطة دبي، ومدير عام بلدية دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطُّرق والمواصلات، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومدير عام المكتب التنفيذي.

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