مكتوم بن محمد: «يوم الشهيد» يوم الوفاء لمن ضحوا من أجل أمن الوطن ورفعته

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن يوم الشهيد هو مناسبة غالية نتذكر فيها بكل الوفاء شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، ولكي ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على كل أبناء الإمارات للعمل على إبقاء راية الإمارات التي دافعوا عنها بدمائهم، عالية خفّاقة في سماء العزّة والكرامة وكي تدوم عنواناً للتقدم والريادة ورمزاً للعطاء والسلام والمحبة.

وقال سموه: «في يوم الشهيد سنظل أوفياء للقيم والمبادئ التي ضحى شهداؤنا من أجلها، والمواقف الثابتة والمشرفة التي تمسكت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الوقوف إلى جانب الحق والعدل في وجه الظلم والعدوان، ومساندة الضعفاء والمحتاجين حول العالم، كما ستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار مصدر فخر لكل عمل وطني مخلص هدفه رفعة الوطن وتقدمه».

وأضاف سموه: «إن يوم الشهيد، مناسبة وطنية عزيزة نؤكد فيها قوة إرادة المجتمع الإماراتي وتلاحمه، وتماسك أفراده، وتضامن أبنائه، ونُعزّز من خلاله قيم الولاء لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، ونتعهد لهم بمواصلة العمل وبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها الوطن في مختلف المجالات».

ووجه سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تحية تقدير وإجلال لجنود وضباط وقادة القوات المسلحة الباسلة، رمز الوطنية وحماة الوطن، وكافة الأجهزة الأمنية، المرابطين في ميادين الشرف حمايةً للوطن ودفاعاً عنه، كما وجه سموه التحية لأبناء الوطن ممن يقفون في خطوط الدفاع الأولى في ساحات البذل والعطاء في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

واختتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلمته بالتأكيد على مدى الإعزاز الذي يحمله كل إماراتي وإماراتية لتضحيات أسر الشهداء الذين جادوا بأعز ما يملكون في الحياة، قائلاً: «في يوم الوفاء والعرفان بالتضحيات، نقف وقفة اعتزاز وفخر وتقدير أمام أمهات الشهداء وآبائهم وذويهم الذين زرعوا فيهم حب الوطن والانتماء».

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