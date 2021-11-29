عروض الموسيقى المباشرة تعود إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق العروض الموسيقية المباشرة في مهرجان أم الإمارات، الفعالية الترفيهية الأبرز في العاصمة، بين 9 - 18 ديسمبر 2021 بمشاركة باقة من ألمع الفنانين، من بينهم المغني الأسترالي ذا كيد لاروي والنجمة المصرية شيرين.

وتحيي الفنانة المصرية المتألقة شيرين حفلاً في 10 ديسمبر على المسرح الرئيس في ملتقى الموسيقى، بينما يقدم ذا كيد لاروي، مغني الراب وكاتب الأغاني الأسترالي، لجمهور المهرجان مجموعة مميزة من أشهر أغانيه في 17 ديسمبر على المسرح الرئيس في ملتقى الموسيقى.

وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع عروض موسيقية مشوّقة بمشاركة أبرز الفنانين المحليين، بمن فيهم فرقة ميامي الكويتية الأولى مبيعاً، ومحمد السالم، مغني البوب الشهير بأغنيتي «نعم انته» و«بلى بلى»، في 9 ديسمبر.

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