مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن» تكرّم الفائزات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونيابة عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حضرت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية رئيسة مجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد النسائي، نورة بنت خليفة السويدي، احتفال جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في ختام فعاليات النسخة الخامسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

وتلت ممثلة دولة الإمارات، وعد عارف محمد الجناحي، وممثلة المملكة المغربية، فرح البقالي، وممثلة جمهورية مصر العربية، ندى محمد أحمد فتحي، آيات من كتاب الله، ثم تابعت الحاضرات فيلماً تسجيلياً عن فعاليات الدورة الخامسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ثم ألقت المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب، أمينة الدبوس، كلمة نيابة عن مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، قالت فيها: «أحييكم أجمل تحية في موسم من أعظم المواسم وأجلّ المناسبات، ألا وهو موسم القرآن الكريم، نلتقي معكم الليلة في الدورة الخامسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، هذه الجائزة التي استطاعت أن تثبت مكانها بين الجوائز القرآنية على مستوى العالم».

وقالت: «نعود لهذه المسابقة المباركة التي تحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا وقلوب العرب والمسلمين، ألا وهي مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وهذه الدورة تأتي بمشاركة من 50 دولة، ما يدل على المكانة التي وصلت إليها هذه المسابقة وانتشارها في أرجاء العالم الإسلامي وفي مناطق الجاليات الإسلامية».

وكرّمت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، ونورة بنت خليفة السويدي، جميع المتسابقات المشارِكات في الدورة الخامسة من المسابقة، بعدها تم تكريم الفائزات بالمراكز الـ10 الأولى في المسابقة، حيث حققت متسابقة جمهورية مصر العربية، ندى محمد أحمد فتحي، المركز الأول، وجاءت رويدة قاسم محمد من الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، والمركز الثالث حصلت عليه منى عبدي فاتار عبدي من كينيا، أما المركز الرابع فقد حصلت عليه صونيا بلعاطل من الجزائر، والمركز الخامس ذهب للمتسابقة إيمان أحمد محمد أبوعليقة من الأردن، أما المركز السادس فكان من نصيب بريرة عبدالرحيم قاضي من أفغانستان، والمركز السابع حصلت عليه سعدية عمر أبكر من الكاميرون، والمركز الثامن حصلت عليه ندي زينب نغوم من السنغال، وحققت متسابقة نيجيريا آسية علي أحمد المركز التاسع، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة الزينة الشواف من موريتانيا.

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