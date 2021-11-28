«طرق دبي» توقّع عروض عمل لـ 71 خريجاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات، عروض عمل مع 71 خريجاً وخريجة من مواطني الدولة، في ختام مشاركتها في الدورة الـ20 من معرض الإمارات للوظائف 2021، والتي شهدت إقبالاً كبيراً على منصة الهيئة في المعرض، للتعرف إلى الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية، التي توفرها الهيئة للباحثين عن العمل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين مطر محمد الطاير: «يأتي توفير الوظائف للخريجين المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز فرص الشباب من مواطني الإمارات للانخراط في مختلف قطاعات العمل، وتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين، وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت للخريجين وظائف في تخصصات متعلقة بأنشطة الهيئة المختلفة، ومنها الهندسية والتشغيلية وتخصصات الدعم التقني والإداري والحوكمة المؤسسية». وأكد حرص الهيئة على استقطاب الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مسيرتهم العملية، موضحاً أن الهيئة توفّر العديد من البرامج التدريبية منها البرامج القيادية التي تطور مهارات وكفاءات وقدرات القيادات الإدارية في الهيئة، وتؤهل الشباب لتولي مناصب قيادية، والاستفادة من الخبرات القيادية التي تزخر بها الهيئة لنقل معارفهم وخبراتهم، وتوفير التوجيه والإرشاد لقيادات الصفين الثاني والثالث من الموظفين المواطنين.

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