أمطار خفيفة وانخفاض في «الحرارة» حتى منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض خلال الأيام المقبلة إلى امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يسود اليوم طقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً حتى غد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر ليلاً، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً في العمق ليلاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع ظهور سحب منخفضة على المناطق الشرقية وأقصى شمال الدولة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مؤكداً حدوث انخفاض في درجات الحرارة خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج، خصوصاً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الإثنين المقبل سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وحدوث انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، فيما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، خصوصاً غرباً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس منتصف الأسبوع، توقع المركز أن يظل غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً خلال الثلاثاء المقبل، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س.

ووفقاً للتقديرات الفلكية يبدأ فصل الشتاء في الدولة مع بدايات الثلث الأخير من شهر ديسمبر المقبل، حيث ستنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى، خلال هذا الفصل بمقدار ثلاث إلى ست درجات عن شهر نوفمبر الجاري، نظراً لتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، والذي تصحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، فيما تزيد الرطوبة النسبية، نتيجة مرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف.

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