مكتوم بن محمد يبحث مع ولي عهد البحرين مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء بولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، معربا سموه عن خالص أمنياته لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية البحرينية ومنوهاً بتقدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمستقبل التعاون في دعم مسيرة التنمية سواءً في إطارها الثنائي أو محيطها الخليجي والعربي الأشمل.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر على كافة الأصعدة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وامتداداً للروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز توجهات التنمية الشاملة ويدعم خطط وبرامج ومشاريع التطوير الطموحة في البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى مستويات التنسيق والاستمرار في تبادل الأفكار والرؤى، في شتى المجالات بما في ذلك التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، وغيرها من المجالات التي تلامس طموحات الشعبين في ريادة المستقبل.

إلى ذلك، تناول اللقاء استضافة دولة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي» بما للحدث العالمي من انعكاسات إيجابية كبيرة على منطقة الخليج والعالم العربي عموماً، مع انعقاده للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وما يوفره هذا الحدث الضخم من فرص لتلاقي العقول من مختلف أنحاء العالم يجمعها هدف واحد هو صنع مستقبل أفضل للبشرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من معالي الوزراء، والمسؤولين.

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