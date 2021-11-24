محمد بن زايد والرئيس التركي يبحثان في أنقرة علاقات البلدين والتطورات الإقليـمية

المصدر: أنقرة ■ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، أمس، العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التركي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة، حيث رحب الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا ضيفاً كريماً على بلاده، معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصبّ في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة.

من جانبه، أعرب سموه عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام الاستقرار والازدهار.

واستعرض سموه والرئيس التركي فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تدفع عملية التنمية والتقدم في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار، والتي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك، يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل أمس إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله القصر الرئاسي رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وقد جرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى مجمع القصر الرئاسي ترافقه مجموعة من الخيالة ترفع أعلام البلدين، ثم توجه سموه والرئيس التركي إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية التركية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارة سموه.

ثم تبادل سموه التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا، فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق لسموه الذي يضم كلاً من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والمستشار في وزارة شؤون الرئاسة فارس محمد المزروعي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، ورئيس وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي علي بن فيصل باعلوي، والقائم بأعمال سفارة الدولة لدى تركيا محمد سعيد النيادي، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة محمد حسن السويدي، والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد الشامسي، والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد الظاهري، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والتطوير العقاري «إيجل هيلز» محمد العبار.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس رجب طيب أردوغان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وتركيا، في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان التالي: مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية، وقعها رئيس وحدة المعلومات المالية علي فيصل باعلوي، ومن جانب تركيا، رئيس مجلس التحقيق في الجرائم المالية كورت هايرتين، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي وقعها الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، والرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي أرادا إيرمت.

واتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة وقعها الرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن السويدي، ومن الجانب التركي الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي أرادا إيرمت، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن السويدي، والرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي أرادا إيرمت.

واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا وقعها الرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن السويدي، ومن جانب تركيا رئيس مكتب الاستثمار بوراك أوغلو، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول وقعها الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي سعيد حمد الظاهري، ورئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول إريساه أريكان.

ومذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات والمصرف المركزي في دولة تركيا، وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس المصرف التركي شهاب كافجي أوغلو، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وتركيا، وقعها رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي بن حماد الشامسي، ومن الجانب التركي وزير التجارة مهيمت موس.

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية فتيح دونمير.

ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي، وقعتها وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ومن جانب تركيا وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي مراد كوروم.

كما جرى على هامش زيارة سموه توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي «أبوظبي القابضة» و«كاليون يتريم القابضة» التركية، وقعها الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة محمد حسن السويدي، ورئيس مجلس إدارة كاليون كمال كاليونكو، واتفاقية تعاون بين بيور هيلث للتجهيزات الطبية ومجموعة «سي سي إن» القابضة وقعها الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة محمد حسن السويدي، ورئيس مجلس إدارة الشركة التركية مراد سيسين.

محمد بن زايد يبعث برقية شكر إلى أردوغان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية شكر إلى رئيس الجمهورية التركية الصديقة، رجب طيب أردوغان، في ختام زيارة سموه إلى تركيا.

وفي ما يلي نصها: «فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة. فخامة الرئيس.. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما. ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب التركي الصديق دوام الأمن والاستقرار والازدهار».

تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. ويأتي هذا الإعلان عقب المحادثات التي جرت أمس، بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين. وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

ولي عهد أبوظبي:

«نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون المشترك، يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة».

• محمد بن زايد والرئيس التركي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

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