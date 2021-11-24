شرطة دبي تضم سيارتَي «أودي R8 كوبيه» إلى أسطولها

دشن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، سيارتي «أودي R8 كوبيه» من الطراز الجديد، من شركة النابودة للسيارات «أودي».

وأكد الجلاف أن شرطة دبي تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن السياحي في إمارة دبي، عبر إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعمدت إلى ترسيخ شعور الزوار والمقيمين بالأمن والاطمئنان، خصوصاً في المناطق السياحية للإمارة، مثل برج خليفة، ومول دبي، وجي بي آر، وبرج العرب، ومنطقة جميرا، والأماكن التراثية والأسواق القديمة التي تجتذب سياح المدينة، منوهاً بتدريب وتأهيل ضباط الشرطة من الجنسين لتقديم الخدمات للسياح، والإجابة عن استفساراتهم واستقبال ملاحظاتهم، وتزويدهم بكل المعلومات حضورياً وعبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

واستمع الجلاف إلى شرح حول مواصفات سيارة «Audi R8 كوبيه V10 RWD»، التي توفر شعوراً فريداً ومميزاً بمتعة القيادة، وتتميز بمساحة خلف الراكب، وبمحرك V10 ذي التنفس الحر مع صوت لا يقارن، واستجابة بسرعة البرق، ومتعة هائلة عند الدوران.

دبي À الإمارات اليوم

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