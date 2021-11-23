«الطفولة في تلك الابتسامة» ملتقى لتعزيز أهمية دور الطفل في المجتمع

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّمت إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي ملتقى توعوياً، بعنوان «الطفولة في تلك الابتسامة»، تعزيزاً لأهمية دور الطفل في المجتمع، وتزامناً مع يوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.

وأكد مدير إدارة رعاية الأحداث بالإنابة، العقيد بهيان حمد بهيان العامري، أن الطفل الحدث من أولوياتنا، ونسعى دائماً إلى توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والأسرية له.

وشارك في الملتقى المستشارة النفسية هند سالم البدواوي، ووكيل نيابة عائشة أحمد الكعبي من نيابة الأسرة والطفل بأبوظبي، وفاطمة حامد الراشدي من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وعدد من المختصين بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، حيث تمت مناقشة أهمية تعرف الأسر إلى قانون «وديمة»، وجوانب الرعاية النفسية والتربوية للطفل، والإجراءات المتبعة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، لتعزيز سلامته وأمنه.

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