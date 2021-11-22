«مهرجان أم الإمارات» يكشف عن برنامج استثنائي من التجارب الثقافية والترفيهية

المصدر: أبوظبي■ الإمارات اليوم

تشهد الدورة الخامسة من «مهرجان أم الإمارات» برنامجاً حافلاً بالتجارب الثقافية والفنية والترفيهية، وورش العمل ومدن الألعاب، والحفلات الموسيقية الحية، وعروض وأعمال إبداعية لفنانين من الإمارات والمنطقة والعالم، وذلك على مدار 10 أيام، من التاسع إلى 18 ديسمبر، على كورنيش أبوظبي.

ويتبنى المهرجان السنوي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رؤية إبداعية مبتكرة تعكسها التصاميم والأشكال الفنية والألوان المفعمة بالمرح والبهجة، ضمن منصات العروض الحية لألمع الفنانين والموسيقيين، والأعمال التركيبية، والأنشطة الترفيهية والعائلية ومناطق الألعاب، إلى جانب الخيارات الواسعة من مرافق وخدمات الضيافة، والمأكولات والمشروبات، ومنافذ بيع منتجات علامات عالمية مرموقة.

ويُعد مهرجان أم الإمارات وجهة ترفيهية استثنائية تلبي تطلعات جميع الزوار من المجتمع المحلي والمنطقة والعالم، وتضم ست مناطق رئيسة: عالم الإبداع ومتنزه التسلية ومنطقة التشويق، وملتقى الموسيقى وحي التسوق وبستان التذوق.

ويُرحب «ملتقى الموسيقى» بالعديد من العروض الفنية والحفلات الغنائية على مسرحه الرئيس، مع كوكبة من ألمع النجوم العالميين والعرب، وتبدأ الحفلات الحية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى مع المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب يوم 10 ديسمبر، يسبقها حفل فرقة ميامي الكويتية يوم التاسع من ديسمبر، بمشاركة المطرب العراقي محمد السالم المشهور بأغنية «قلب قلب» في الفقرة الافتتاحية.

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