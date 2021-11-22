طقس غائم مع احتمال تشكل الضباب

المصدر: أبوظبي ■ وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:49، والمد الثاني عند الساعة 04:24، والجزر الأول عند الساعة 21:24، والجزر الثاني عند الساعة 07:48. وبحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09، والجزر الأول عند الساعة 16:56.

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