هميم تتألق في أولى حفلات الموسم الـ 26 بالقرية العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استمتع الآلاف من ضيوف القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بأولى حفلات الموسم الـ26 التي أحيتها النجمة العراقية الشابة أصيل هميم على المسرح الرئيس ليلة الجمعة 19 نوفمبر.

وقدّمت أصيل هميم باقة من أجمل أغانيها التي تحظى بإعجاب الملايين في الوطن العربي، مثل شكد حلو، وخلك بحر، وسر الحياة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي رددّ معها أغنياتها في أجواء من الحماسة والفرح. ويعتبر حفل أصيل هميم في القرية العالمية باكورة الحفلات التي ستقدمها الوجهة العائلية الرائدة لضيوفها خلال الموسم، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً. وشهدت القرية العالمية يوم الجمعة إقبالاً لافتاً من معجبي النجمة أصيل هميم، الذين سارعوا بالحصول على أساور الحفل، والتي خصصتها الوجهة مجاناً وبأعداد محدودة للراغبين في الحضور، ضمن سياسات الحفلات الجديدة التي تتبعها لضمان تطبيق أعلى معايير الراحة للضيوف أثناء جلوسهم أمام المسرح. وانطلق الحفل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع روتانا، الشركة الرائدة في مجال الإعلام الترفيهيّ والإنتاج والتوزيع الموسيقيّ في الشرق الأوسط والخليج العربي، والخليجية 1009، دانة الأثير، بعد عروض الألعاب النارية الموسيقية التي أضاءت سماء القرية العالمية في الساعة 9 مساءً. وسيتم الإعلان قريباً عن المزيد من الحفلات الرائعة لنجوم العالم.

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