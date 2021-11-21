مهرجان الأقصر للشعر العربي يختتم أعماله

المصدر: الأقصر ■ الإمارات اليوم

استضاف المسرح المكشوف بمكتبة مصر العامة على طريق الكباش بمدينة الأقصر في مصر، الحفل الختامي لمهرجان الأقصر للشعر العربي، بدورته السادسة، الذي نظمه بيت الشعر بالأقصر، بحضور رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة محمد إبراهيم القصير، ومدير بيت الشعر في الشارقة محمد البريكي، ومدير بيت الشعر في الأقصر حسين القباحي، وعدد من المسؤولين من المؤسسات الثقافية المصرية. وبدأ الاحتفال بقراءات شعرية (شعراء البادية من محافظات سيناء والسلوم)، أدارها الشاعر محمود مرعي، وشارك فيها الشعراء حمدان الترابين، سليم سليمان أبودقة، علاء الرمحي، عبدالقادر طريف، عطية أبو مرزوقة.

وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء أحمد شلبي، جمال فتحي، عزت الطيري، فتحي عبدالسميع، محمد عبدالمنعم الحناطي، وأدارها الشاعر بكري عبدالحميد، واشتملت القصائد التي تم إلقاؤها على موضوعات وجدانية واجتماعية ووطنية، ذات أساليب ومدارس إبداعية متنوعة، تلا ذلك تقديم معزوفات موسيقية متنوعة. وكرم العويس المشاركين في المهرجان، بتوزيع شهادات التقدير ودروع مهرجان الشعر العربي بدورته السادسة لهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news