انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «فاطمة الدولية للقرآن» في دبي

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

انطلقت السبت فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المستشار إبراهيم بوملحه، ورئيس مجلس إدارة ندوة للثقافة والعلوم بدبي بلال البدور، وأعضاء اللجنة المنظمة وجمهور من الحضور وأعضاء الوفود المشاركة في المسابقة.

وتم نقل الفعاليات عبر قنوات مؤسسة دبي للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجائزة وقد افتتح الشيخ سيد عقيل حسين عضو لجنة التحكيم فعاليات اليوم الاول بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم ثم تحدث رئيس لجنة التحكيم الدولية الشيخ الدكتور علي بن محمد بن علي عطيف عن شروط ومعايير وضع الدرجات وتقييم المتسابقات، بعدها تقدمت كل من رويدة قاسم محمد من الولايات المتحدة، وودا ساتليه من تايلاند، وساميه عبد الرحمن محمد علي من السودان، وصالحه بايكا من الهند، وفريال أحمد عمر مصباح تنيره من فلسطين، وناصورة حمود سوماعيل فترمن الفلبين.

وكانت مستويات المتسابقات متميزة في الحفظ، واختتمت فعاليات اليوم الأول بتوزيع الجوائز على الجمهور من حضور قاعة المسابقة وكانت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعا قبل بدء المسابقة مع لجنة التحكيم الدولية التي ضمت الشيخ علي محمد بن عطيف من المملكة العربية السعودية رئيسا للجنة التحكيم والشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من دولة الإمارات نائبا لرئيس لجنة التحكيم وعضوية كل من الشيخ عبدالله محمد الأنصاري من دولة الإمارات وفضيلة الشيخ محمود زكي محمود من جمهورية مصر العربية والشيخ سيد عقيل حسين من اندونيسيا والشيخ أحمد عبدالقيوم بن عبد رب النبي من جمهورية باكستان الإسلامية وقد تطرق الاجتماع الى التعريف بالنظم الإدارية والفنية الخاصة بالمسابقة وكيفية سير المسابقة وعدد المتسابقين كما استمعت لجنة التحكيم الدولية الى شرح مفصل من مدير الموارد البشرية وتقينه المعلومات مشرف وحدة المسابقات عن عمل النظام الإلكتروني للتحكيم محمد الحمادي الذي جرى تصممه خصيصا لرصد نتائج المتسابقين الكترونيا وعرض الأسئلة واختيارها على الشاشات أمام المحكمين.

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