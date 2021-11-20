طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناُ.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:29 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الاول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

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