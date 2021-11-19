منصور بن محمد يُطلق «دبي ستار» لتكريم المطاعم صاحبة الممـارسات المستدامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية مبادرة «دبي ستار»، وهي مبادرة عالمية سيتم من خلالها سنوياً تكريم وتشجيع المطاعم التي تطبّق ممارسات مستدامة لإنتاج أغذية آمنة وصحية وعالية الجودة في مختلف أنحاء العالم، تأكيداً لمكانة دبي نموذجاً رائداً للتطوير والتميّز في شتى المجالات.

وتفصيلاً، انطلقت فعاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية ضمن دورته الـ15، أمس، تحت شعار «حلول ابتكارية لنظم غذائية مستدامة»، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، وبمشاركة عدد من ممثلي المنظمات العالمية والهيئات الإقليمية والدولية وأعضاء السلك الأكاديمي في عدد من الجامعات العالمية والمحلية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها إلى جوار سموّه، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، تطرّق مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، في كلمته، إلى مرونة منظومة إنتاج الغذاء في الإمارة، وأهمية تعزيز الشراكة بين الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين للحفاظ على أداء المنظومة الغذائية وتحسينها وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن الالتزام بالنظم الغذائية المستدامة يمثل جوهر الرؤية المستقبلية لدبي في مجال سلامة الغذاء، وبما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 على مستوى الدولة.

كما استعرض الهاجري الاستراتيجيات الطموحة والمبادرات المتعددة التي تبنّتها بلدية دبي لتطوير أنظمة غذائية تتميز بالجودة والابتكار، والتي جعلت من دبي مثالاً يُحتذى به في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

«دبي ستار»

وأطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش فعاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية 2021، مبادرة «دبي ستار»، وهي مبادرة عالمية سيتم من خلالها سنوياً تكريم وتشجيع المطاعم التي تطبّق ممارسات مستدامة لإنتاج أغذية آمنة وصحية وعالية الجودة في مختلف أنحاء العالم، تأكيداً لمكانة دبي نموذجاً رائداً للتطوير والتميّز في شتى المجالات.

وتضمّن حفل الافتتاح جلسة حوارية مع مسؤولي الجهات الحكومية وقطاع الأغذية، ركزت على التوجهات المستقبلية لتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الأغذية في الإمارة، بهدف تعزيز انسيابية عبور الأغذية عبر منافذ دبي، وشهدت الجلسة مشاركة المعنيين من بلدية دبي، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news