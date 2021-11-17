شرطة أبوظبي توفر منصة ذكية للتوظيف دون الحضور الشخصي

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أطلقت شرطة أبوظبي، منصة ذكية للتوظيف من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، إذ تمكن الراغبين من الاطلاع على أحدث الشواغر التي يتم إضافتها، وإنشاء السيرة الذاتية للمتقدمين وتعريفهم بخطوات إنشاء ملف وإدراج المؤهلات والدورات والخبرات والمواهب والاطلاع.

وقال رئيس قسم الاستقطاب في إدارة الاختيار والتعيين في شرطة أبوظبي، الرائد أحمد علي المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة أبوظبي أطلقت منصة ذكية للتوظيف، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تسهيل عمليات استقطاب وتوظيف الكفاءات والمواهب ضمن مقاييس حيادية بهدف رفع جودة الكوادر الوطنية المستقطبة للعمل في شرطة أبوظبي.

وأضاف المنصوري أن المنصة توفر خدمات رقمية متكاملة لا تتطلب الحضور الشخصي للباحثين عن عمل، مع إمكانية التقدم بطلب توظيف والتعديل على الطلبات وتحديث السيرة الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الاستعلام عن مرحلة الطلب وكل هذا عبر المنصة الذكية للتوظيف.

وحول آلية عمل المنصة الذكية للتوظيف، ذكر المنصوري أن إدارة الاختيار والتعيين تقوم من خلال المنصة الذكية للتوظيف بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بشرطة أبوظبي، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ومن ثم يتم جمع بيانات المتقدمين على الوظائف وتغذية قاعدة البيانات الخاصة بالتوظيف.

وتابع أن المنصة تمكّن الباحثين عن عمل من إنشاء سيرة ذاتية ويتم تخزينها في قاعدة البيانات ليتم الاستفادة منها في حال توفر شواغر جديدة مستقبلاً، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تقليل عدد المراجعين من خلال استحداث خاصية متابعة حالة الطلبات، والتي تتيح للمتقدمين الاستفسار وتتبع حالة طلب التوظيف دون الحضور الشخصي إلى مقر الإدارة.

ولفت المنصوري إلى أن المنصة تتميز بالربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويمكنها التدقيق والتأكد من صحة بيانات مدخل الطلب من خلال الرقم الموحد ورقم الهوية، مؤكداً أن المنصة تسهم في دعم مؤشرات عديدة منها مؤشر توظيف أصحاب الهمم ومؤشر توظيف العنصر النسائي ومؤشر التوطين.

ودعا الراغبين في التوظيف لدى شرطة أبوظبي، إلى الدخول عبر المنصة الذكية (https://ers.adpolice.gov.ae/)، من خلال الهاتف أو الأجهزة الذكية، والضغط على إنشاء السيرة الذاتية، واتباع خطوات إنشاء الملف الخاص بهم، والتي تضمن المعلومات الأساسية والمؤهلات والخبرة والدورات والمواهب وغيرها من الحقول، ويتوجب في كل خطوة من الخطوات تعبئة البيانات والمستندات المطلوبة وحفظها، ومن ثم التعهد والإقرار بصحة البيانات والمعلومات المدونة وأخيراً تقديم الطلب.

وبين أن المنصة تتيح التعرف إلى الشواغر التي تمت إضافتها حديثاً وتقديم الطلب على الوظيفة مع مراعاة استيفاء الشروط والمتطلبات، مع إمكانية متابعة طلب التوظيف من خلال إدراج رقم الطلب ورقم الهوية الإماراتية.

أولويات الاختيار

تعمل المنصة على إتاحة فرصة التقديم على الوظائف المعلن عنها، حيث يقدم الشخص على الوظيفة المناسبة لمجال تخصصه ‏ما يسهل على موظفي قسم الاستقطاب التأكد من صحة البيانات وفرز الطلبات، كذلك تقوم المنصة بالتعرف إلى المتقدمين للوظائف في حال كانوا من مواطني الدولة أو المقيمين، وتتولى ترتيب الطلبات حسب أولويات الاختيار التي تمت وضعها وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يضمن اختيار أفضل وأنسب المتقدمين للوظائف، وبما يؤدي إلى رفع جودة مخرجات إدارة الاختيار والتعيين.

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