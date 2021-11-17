محمد بن راشد: نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الواحد والخمسين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الواحد والخمسين.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الواحد والخمسين.

وأضاف سموه قائلاً "نبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله المسيرة المباركة للنهضة العمانية المجيدة. أدام الله على شعب عمان مجده وعزه وسؤدده. وكل عام وأنتم بخير وأمان واستقرار".

نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الواحد والخمسين. نبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله المسيرة المباركة للنهضة العمانية المجيدة. أدام الله على شعب عمان مجده وعزه وسؤدده. وكل عام وأنتم بخير وأمان واستقرار. pic.twitter.com/EbPfHGRchw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 17, 2021

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