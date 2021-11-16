"الأرصاد": تقلّبات جوية تشهدها الدولة حتى الجمعة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تقلّبات جوية، حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي ممتد من الغرب وتيار هوائي غربي رطب، ورياح شرقية رطبة، لافتاً إلى أن الجبال الشرقية تساعد في تكوّن السحب شرقاً وشمالاً.

وذكر المركز أن غداً سيشهد تطور بعض السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، بينما تزداد كميات السحب يومي الخميس والجمعة، على فترات في مناطق متفرقة من المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع استمرار فرصة سقوط الأمطار.

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