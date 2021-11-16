محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في معرض دبي للطيران، أمس، أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل المعينين لدى الدولة، فيما أدى أمام سموه اليمين القانونية أربعة سفراء جدد للدولة معينين في عدد من الدول الصديقة.

فقد تسلم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أوراق اعتماد كل من سفير دولة روسيا تيمور زابيروف، وسفير إسرائيل أمير هايكر، ورحّب سموه بهما، متمنياً لهما التوفيق في إتمام مهام أعمالهما وتأديتها على الوجه الأكمل، بما يعزز التعاون ويضمن تحقيق المصالح الوطنية المشتركة بين دولة الإمارات ودولتيهما.

وأمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى اليمين القانونية كل من سعيد ثاني حارب الظاهري المعين سفيراً لدى الجمهورية التركية، وجمال جامع أحمد المشرخ المعين سفيراً لدى هولندا، وسعود حمد غانم الشامسي المعين سفيراً لدى دولة المجر، ومريم خليفة الكعبي المعينة سفيرة لدى جمهورية مصر العربية.

ونوه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بناء جسور التواصل مع جميع سفراء الدول الشقيقة والصديقة في الدولة، وتسهيل أعمالهم وتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودول العالم، لا سيما في المجالات الإنسانية والاقتصادية والثقافية التي تُعد من الأسس المحورية الراسخة لسياسة دولة الإمارات الخارجية.

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