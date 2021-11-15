«الهلال الأحمر» تنظم حملة فحوص شاملة في عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان حملة فحوص طبية شاملة في الإمارة، بمشاركة المستشفى السعودي الألماني، بهدف توسيع دائرة الخدمات المجتمعية والوقائية، وحرصاً على الحفاظ على الصحة العامة لدى الجمهور، واكتشاف أي أعراض أو مقدمات الأمراض الخطيرة وعلاجها بالطريقة المثلى والإسراع في رصد أي حالات وبائية.

وقالت الرئيس التنفيذي الإقليمي للمستشفيات السعودي الألماني الدكتورة ريم عثمان: «مشاركة فرع المستشفى في عجمان بتلك الحملة التي دامت ثلاثة أيام، تأتي في إطار سياسته لرعاية الصحة العامة وتقديم الخدمات المجتمعية الشاملة للجمهور، ودعم توجهات واستراتيجيات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في جهودها الرامية إلى توفير الخدمات الطبية والفحوص اللازمة لغير القادرين من المرضى».

وأكدت أن المستشفى وضع نصب عينيه الوقوف إلى جانب المؤسسات الخيرية بالدولة، حيث نفذت العديد من الأنشطة الصحية من بينها حملة تبرع بالدم، فضلاً عن تنفيذ برامج توعوية صحية ركزت على الجوانب الصحية التثقيفية، كما قامت بتكريم طاقم خط الدفاع الأول في المؤسسات الصحية بعجمان.

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