شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من خدمة طلب تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين بدون فوائد أو أرباح، بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، وذلك كما ذكرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الاسلامي، والإتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

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