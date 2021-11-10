محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسعود بن صقر والشيوخ يشهدون زفاف حمدان بن محمد بن زايد و150 عريساً

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة - في مواقع مختلفة من إمارات الدولة وعبر دائرة تلفزيونية - الأعراس الجماعية التي أقيمت بمناسبة زفاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان على كريمة الشيخ خليفة بن حمدان بن محمد آل نهيان "الشيخة فاخرة"، بجانب زفاف 150 عريسا من أبناء الوطن وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين للدولة "اليوبيل الذهبي للاتحاد".

كما شهد الأعراس الجماعية "أفراح الخمسين" في أبوظبي وبقية إمارات الدولة كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بجانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وهنأ سموهم العرسان وعائلاتهم وذويهم بهذه المناسبة متمنين لهم حياة سعيدة وهانئة.

كما نقل أصحاب السمو الشيوخ إلى العرسان تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لأبنائه المواطنين السعادة والتوفيق في بناء أسر متماسكة قائمة على المودة والرحمة والتفاهم.

وحث سموهم العرسان على أهمية توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية والمحافظة على العادات والقيم الإماراتية الأصيلة لما للأسرة من دور رئيس في بناء المجتمع وترسيخ أركانه وتماسكه.

وأكد سموهم أن قيادة الدولة حريصة على تشجيع الشباب لبناء أسر مستقرة ومتماسكة وتوفير متطلبات العيش الكريم وكل أسباب السعادة لهم، مشيرين إلى أن إقامة مثل هذه الأعراس الجماعية في مختلف مناطق الدولة مبادرة طيبة تأتي في إطار الاهتمام والدعم اللذين توليهما القيادة لشباب الوطن وتكوين الأسرة الإماراتية المستقرة التي تؤسس لمجتمع قوي البنيان محافظ على قيمه الأصيلة وتقاليده.

من جانبهم، أعرب العرسان عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لمشاركة أصحاب السمو الشيوخ حفل زفافهم والذي يعبر عن نهج قيادة الدولة الأصيل وحرصها على التواصل مع أبناء الوطن ومشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية سيراً على خطى القادة المؤسسين.

وتخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي "عن بعد" في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى مكافحة جائحة "كوفيد-19"، للوصول إلى مرحلة التعافي.

وقد تم ربط مواقع احتفال العرسان في مختلف إمارات الدولة مع بعضها من خلال "دائرة نقل مباشرة" حيث شملت المواقع التالية: إمارة أبوظبي في قصر الحصن، وإمارة دبي في منطقة الشندغة التراثية، وإمارة الشارقة في منطقة قلب الشارقة، وإمارة عجمان في متحف عجمان، وإمارة أم القيوين في حصن فلج المعلا، وإمارة رأس الخيمة في مجلس البيت المتوحد في الجزيرة الحمرا، وإمارة الفجيرة في قرية التراث.

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