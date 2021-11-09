زحام مروري شديد بالشارقة والشرطة توضح السبب

المصدر: مصباح أمين - الشارقة

شكى سكان في إمارة الشارقة من وجود ازدحامات مرورية مفاجئة وخانقة في منطقتي الخان والتعاون خلال وقت الذروة الصباحية والمسائية منذ يومين، أدت إلى تأخرهم عن أعمالهم لساعات طويلة، إذ تفاجئ السائقون بإغلاق دوار الخان وبعض الطرقات الأخرى دون وجود مسارات أو شوارع بديلة الأمر الذي دفعهم يلجؤون إلى طرق بدليلة ما أدى إلى حدوث ازدحامات مرورية أخرى.

وتفصيلا قالت شرطة الشارقة، لـ"الإمارات اليوم"، إن سبب الازدحامات المرورية في منطقتي الخان والتعاون بالشارقة قيام الجهات المعنية بإجراء صيانة لشبكة الصرف الصحي مفاجئة نتيجة ظهور مياه على الطريق، وتابعت أنه تم إغلاق لشارع كورنيش الممزر بشكل مؤقت وتحويل الحركة المرورية إلى شارع الخان مقابل قناة القصباء، وأنه يرجى على السائقين توخي الحيطة والحذر.

وأوضح أنه فور انتهاء دائرة البلدية في إمارة الشارقة من إجراء الصيانة ستقوم هيئة الطرق الإمارة بإعادة صيانة الطرقات وإعادة فتحها أمام المركبات فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأشار المقيم أبو راشد إلى أنه تأخر أمس عن الوصول إلى منزله قادما من إمارة دبي مستخدما شارع الاتحاد لأكثر ساعتين بسبب الازدحامات المرورية وتكدس المركبات القادمة من دبي باتجاه الشارقة عبر شارعين التعاون والخان.

وأوضح أن الأزمة المرورية كانت مفاجئة له عن العودة إلى المنزل مساءً واعتقد أنه سيتم حلها مع حلول الصباح إلا أنه تفاجئ صباح اليوم عند خروجه للعمل بتجدد الأزمة المرورية من الخان والتعاون باتجاه إمارة دبي، ما أخره على الوصول إلى عمله لفترة تزيد عن ساعتين فيما يأخذ الوقت الطبيعي معه نحو الساعة.

وأضاف أنه كان على الجهات المختصة تنبيه السكان بوجود أعمال صيانة أو إغلاق للطرقات ووضع لافتات عن الطرق البديلة لتفادي الوقوع في الازدحامات المرورية.

وأيده في ذلك أبو هاشم إلى أن عدم وضع مسارات أو طرق بديلة أمام السائقين تسبب في ارباك الحركة المرورية، حيث أن الازدحام المروري بدأ عند الطريق المؤدي إلى الخان بسبب إغلاق دوار الخان المؤدي إلى منطقة التعاون، ولفت إلى أنه حاول البحث عن طريق بديل دون جدوى بسبب قيام معظم المركبات بأخذ مسارات بديلة في محاولة للهروب من الزحمة.

وأوضح أن الازدحامات كانت مفاجئة للسائقين وأدت إلى تأخرهم عن أعمالهم وتأخر الطلبة عن الدوام الدراسي نحو ساعتين، ولفت إلى أنه يجب على الجهات المختصة ارسال رسائل نصية إلى هواتف السكان بوجود ازدحامات أو أعمال طرق أو اغلاق لبعض الشوارع وتوفير شوارع بديلة لتنظيم حركة السير والمرور والحد من الازدحامات المرورية.

وذكر أنه استخدم طريق الشيخ محمد بن زايد للعودة إلى منزله أمس في محاولة للهروب من الازدحامات داخل مدينة الشارقة، خاصة أنه يسكن في منطقة التعاون في وسط الازمة المرورية الحاصلة.

ورأى أبو عبيد أن الطرقات البلدية التي حاول اتخاذها للهروب من اغلاق طريق القصباء كان جميعها مزدحمة وأدت إلى تأخره عن موعده، لافتاً إلى أنه يجب توعية السائقين قبل القيام بأي مشاريع مستقبلية بأعمال الصيانة المزمع القيام بها ووضع لافتات على الطرقات توضح المسارات البديلة.

وأوضح أن غلق الطرقات بشكل مفاجئ أمام السائقين ساهم في ارباك حركة السير والمرور وتشتت السائقين نظراً لعدم تمكنهم من أخذ المسارات البديلة الصحيحة واتجاههم في مسار واحد في محاولة للهروب من الزحمة الأمر الذي أدى إلى وقوعهم في أمة مرورية أخرى للوصول إلى شارع الاتحاد أو الطرقات المؤدية إلى دبي.

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