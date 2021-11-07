مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية" يؤكد أهمية تعزيز الكفاءة المؤسسية

المصدر: دبي - وام

أكد مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية" برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس المجلس أهمية تعزيز الكفاءة المؤسسية باعتبارها دعامة أساسية للاستثمار الأمثل للموارد المؤسسية بالجامعة التي تمكنها من توفير التعليم النوعي القائم على الابتكار والتكنولوجيا والجودة للارتقاء بالمهارات المستقبلية اللازمة لخوض غمار المنافسة العالمية وتولي زمام المبادرة في القرن الواحد والعشرين.

وقال معاليه خلال الاجتماع العادي الأول للمجلس للسنة الأكاديمية 2021/2022 بحضور أصحاب المعالي و السعادة الأعضاء : "نمضي في "جامعة حمدان بن محمد الذكية" قدما على طريق إرساء دعائم متينة لتعزيز مستوى الجودة والتميز والأداء المؤسسي، الذي يمثل إضافة هامة لإنجازاتنا المتلاحقة على صعيد توفير تجربة تعليمية فريدة من شأنها تخريج شباب متمكن من مهارات القرن الواحد والعشرين.. و نجدد التزامنا بدعم خطط إدارة الجامعة في تحسين الكفاءة المؤسسية، إيمانا بأنها حجر الأساس لتعزيز و تفرد جامعتنا في تخريج أجيال مؤهلة معرفيا وابتكاريا للانضمام إلى ركب التميز المعرفي والعلمي والأكاديمي، وبناء قدرات المبتكرين ورواد الأعمال وصناع القرار وقادة المستقبل ليكونوا محركا رئيسا لتحقيق أهداف استراتيجية الاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة التي تحمل آفاقا جديدة للتقدم والنهضة والنماء".

من جانبه قدم سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة شرحا مفصلا حول خطوات ومراحل الاعتماد الدولي الذي يمثل محطة فارقة ودفعة قوية للجهود السباقة التي تقودها الجامعة تماشيا مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تمكين الشباب باعتباره أولوية قصوى.

واستعرض المجلس تقريرا مفصلا حول معايير تصنيف مؤسسسات التعليم الذكي وذلك ضمن جهود الجامعة مع المؤسسات العالمية المختصة بالتعليم الذكي بالإضافة إلى الجامعات التي تقدم برامجها عبر الوسائط الإلكترونية.

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