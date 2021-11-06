الرئيس الكولومبى: بإمكان الإمارات المساهمة في تحويل كولومبيا إلى وادي السيليكون بأميركا اللاتينية

المصدر: دبي - وام

أكد فخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا سعي بلاده التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى أن يصل حجم التجارة الثنائية مع دولة الامارات العربية المتحدة إلى أكثر من مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وأعرب رئيس كولومبيا - الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة حاليا في تصريحات حصرية لوكالة أنباء الإمارات (وام) في دبي - عن أمله في مضاعفة أرقام التبادل التجاري مع الإمارات بواقع ثلاث مرات خلال الأشهر الـ24 المقبلة.

وحول إمكانية تحقيق مليار دولار أميركي على صعيد حجم التبادل التجاري بحلول عام 2030 قال : " يمكننا أن نصل إلى أكثر من ذلك.. لكنني أعتقد أنه يجب علينا ربط الأسواق وإزالة الحواجز مع إمكانية جلب الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة إلى كولومبيا.. وأعتقد أن التحدي التالي الذي يلي ذلك هو مضاعفة حجم التجارة بين كولومبيا والإمارات العربية المتحدة بواقع ثلاثة أضعاف على مدى سنتين والتمكن من تحقيق أكبر معدل للاستثمارات الإماراتية على الإطلاق في كولومبيا".

وتوقع الرئيس الكولومبي أن تحظى مجالات كالطاقة الخضراء والهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة غير التقليدية والطاقة التقليدية مثل النفط والغاز اهتمام كبير من المستثمرين الإماراتيين في كولومبيا".

وطبقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي نشرت عام 2020 فإن التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين بلغت 176 مليون دولار في النصف الأول من عام 2019.

وزار الرئيس الكولومبي خلال تواجده في الدولة مركز دبي للسلع المتعددة اليوم يرافقه 50 من كبار رجال الأعمال الكولومبيين والوفد المرافق له ..وتعد هذه أول زيارة رسمية له إلى الدولة.

كان البلدان قد أقاما علاقاتهما الدبلوماسية قبل 45 عاما ..وكانت كولومبيا من أولى الدول التي دعمت استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي.. وفي الوقت الراهن لا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين ..غير أن الرئيس الكولومبي كشف عن رغبته في مناقشة الأمر مع كبار المسؤولين في الإمارات ..وقال: "ناقشنا مع سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا اطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين".

ونوه الرئيس الكولومبي بأن البلدين يعملان من أجل توقيع اتفاقية تعاون بشأن تجنب الازدواج الضريبي.

وحول ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون ثاني دولة في الشرق الأوسط، بعد إسرائيل توقع اتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع كولومبيا قال: "أعتقد أن هناك فرصة عظيمة و يمكننا أن نفعل شيئا فعالا وسريعا ومؤثرا..نحن نعمل على تجنب الازدواج الضريبي وهناك اتفاقية بشأن الاستثمار مع الإمارات تتم مناقشتها في الكونغرس الكولومبي وتوقع أن تصب في صالح البلدين.

وأكد الرئيس دوكي ماركيز - الذي تم انتخابه في عام 2018 رئيسا لكولومبيا - أن الإمارات يمكن أن تكون "مسرعا وشريكا مهما" في تحويل كولومبيا إلى " وادي السيليكون لقارة أميركا اللاتينية".

وشدد على أن الإمارات تلعب دورا مهما على صعيد تصدير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وقال: "لقد تمكنا من تطوير التقنيات التي يمكن أن تكون مناسبة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى الاستثمار فى أميركا اللاتينية ..ويمكن للإمارات أن تكون شريكا مهما للغاية من خلال تقديم الدعم لبلدنا من أجل نقل المزيد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتخصصة لتصبح مزودا للخدمات وتكون قادرة على الاتصال.

وفي إطار حديثه عن الاقتصاد والسياحة في كولومبيا توقع الرئيس دوكي ماركيز أن ينمو اقتصاد بلاده هذا العام بنسبة تفوق 8.5 بالمائة وهو أفضل معدل نمو لكولومبيا في هذا القرن".

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