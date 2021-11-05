حتا تستضيف الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 50

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات تمثيل لثقافتنا وهويتنا.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «احتفالات اليوم الوطني.. تمثيل لثقافتنا وهويتنا من كافة أنحاء وطننا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن من ربوع (حتا) ينطلق هذا العام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ50.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس «من ربوع (حتا) ينطلق هذا العام احتفالنا الرسمي باليوم الوطني الـ50.. في كل زاوية غالية من زوايا الوطن تشع أفراحنا، وتتجسد آمالنا وطموحاتنا للمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

وذكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على «تويتر»، أمس «27 يوماً تبقت على احتفالنا باليوم الوطني الـ50 في قلب مدينة حتا».

إلى ذلك، أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أن الحفل الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الـ50 للدولة، يوم الثاني من ديسمبر، سيُقام في حتا بدبي.

وسيتمكن الجمهور في جميع أنحاء الدولة من مشاهدة العرض مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على الموقع الرسمي لليوم الوطني، وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية. وسيأخذ العرض المسرحي المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن، كما ستتاح العروض للجمهور من 4 حتى 12 من ديسمبر، من خلال شراء تذاكر محدودة على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae.

ويعد موقع حتا موقعاً استراتيجياً، حيث يبعد بمسافة مماثلة عن جميع الإمارات السبع، كما تتميز حتا بموقعها التاريخي الرائع، وبصفتها وجهة سياحية نابضة بالحياة، تمتاز بمناظرها الخلابة، وما تتخلله من سدود وبحيرات ووديان تحيط بها الآثار التاريخية التي تروي حكاية المكان.

وشهدت المدينة العديد من المشروعات التنموية في السنوات الأخيرة، وستة مشروعات جديدة منذ بداية العام الجاري، ففي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن خطة تنمية شاملة في مدينة حتا، تشمل إنشاء شاطئ وبحيرة جديدة وأنظمة نقل للمنحدرات الجبلية مثل القطار الجبلي وأطول ممشى جبلي في دولة الإمارات، وتعد هذه المشروعات جزءاً من خطة التطوير الرئيسة خلال الـ20 عاماً المقبلة في حتا. وتعد حتا التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، مركزاً استراتيجياً كان في الماضي طريقاً تجارياً، ومعبراً للقوافل والمسافرين يربط بين الناس من كل مكان، وهي جزء لا يتجزأ من التاريخ الغني للدولة، وقصة شعبها ما يجعلها الموقع المثالي لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 في جنبات طبيعتها الآسرة.

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي، ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، انطلقت الاحتفالات باليوم الوطني قبل 50 يوماً من اليوم الوطني للدولة للاحتفال بيوبيلها الذهبي. وتتاح تذاكر العروض من 4 حتى 12 ديسمبر على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae.

• يمكن للجمهور مشاهدة العرض مباشرة على الموقع الرسمي لليوم الوطني والقنوات المحلية.

محمد بن راشد:

• «احتفالات اليوم الوطني.. تمثيل لثقافتنا وهويتنا».

محمد بن زايد:

• «من ربوع (حتا) ينطلق هذا العام احتفالنا الرسمي باليوم الوطني الـ50».

حمدان بن محمد:

• «27 يوماً تبقت على احتفالنا باليوم الوطني في قلب حتا».

سرد قصصي إبداعي

قالت مدير الاستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين، شيخة الكتبي، إن «الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، سيشهد عرضاً مذهلاً يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا، وستأخذ التجربة المسرحية العائمة، التي ستقام في سد حتا في أحضان جبال الحجر، المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الأرض من الفترة التي سبقت الاتحاد إلى الـ50 عاماً التي تلتها».

وأضافت «كما سيسلط العرض الضوء من خلال السرد القصصي الإبداعي والفني، على إنجازات الحاضر، ويقدم لمحة فريدة عن المستقبل الواعد الذي ينتظر كل من يعتبر الإمارات وطناً له».

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