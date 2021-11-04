محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية

المصدر: أبوظبي ■ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، علاقات البلدين الصديقين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وغيرها، والخطوات المشتركة لتعزيزها ودفعها إلى الأمام.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالرئيس الإندونيسي في بداية اللقاء، الذي عُقد في قصر البحر، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لإندونيسيا الصديقة وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها. وأكد الجانبان قوة العلاقات الثنائية ومتانتها، والتطلع المشترك إلى توسيع آفاق الشراكة والتعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية استضافة دولة الإمارات معرض «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز رسالتها، والقيم الإنسانية المشتركة في التواصل والتلاقي بين ثقافات العالم وشعوبه وحضاراته، بجانب تعريف الدول بخبراتها التنموية، وخصوصياتها التاريخية، ومميزاتها الثقافية، إضافة إلى مشاركة إندونيسيا المتميزة، كونها بلداً ينعم بوفرة الموارد المستدامة وتنوعها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى إندونيسيا، عبدالله الظاهري.

شجرة القرم

زار رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، جزيرة الجبيل - منطقة غابات القرم «المانجروف» - وزرع شجرة القرم التي تحظى باهتمام في دولة الإمارات لدورها في الحفاظ على البيئة.

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