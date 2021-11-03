«اجتماعية الوطني» تناقش مقترحات الجمعيات الخيرية بشأن «الضمان الاجتماعي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، ومشاركة أعضاء اللجنة كل من: مقررة اللجنة هند حميد العليلي، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال الفلاسي إن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الخيرية الاتحادية والمحلية، حيث اطلعت على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات في تنفيذ عملها، ومن أبرزها آلية صرف المعونات والضمانات الاجتماعية وتحديد الفئات المستفيدة منها.

وأضاف أنه ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، ستنفذ اللجنة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، وستعقد اجتماعاً مع ممثلي الوزارة لتبادل وجهات النظر حول الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور: الأول تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والثاني استراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والثالث الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.

• اللجنة اطلعت على تحديات الجمعيات الخيرية في تنفيذ عملها.

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