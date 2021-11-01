«الخارجية» تحدد 5 حالات لإصدار جواز الطوارئ

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خمس حالات يمكن للمواطنين التقديم فيها على طلب إصدار جواز الطوارئ أثناء وجودهم في الخارج، وهي تلف الجواز العادي، وانتهاء الجواز العادي، وللمواليد فوق السنة، وللمواليد الجدد، وفقدان الجواز العادي.

ودعت إلى التعرف على الخدمات الذكية والإجراءات السهلة لخدمة المواطنين الإماراتيين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة أو التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتضمن إجراءات خدمة الحصول على جواز الطوارئ، بتسجيل الدخول عبر إحدى القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الهوية الرقمية، ثم التقديم الإلكتروني على الخدمة من خدمات الأفراد، ليصل للمواطن إشعار للحضور للبعثة لاستلام أصل جواز الطوارئ.

ويعد جواز الطوارئ الأول من نوعه في العالم العربي ويصدر بمعايير أمنية عالمية تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، وتبلغ مدة صلاحية الجواز ستة أشهر من تاريخ إصداره وهو معتمد لغرض الدخول للدولة.

وتتابع الوزارة أحوال وشؤون المواطنين وقضاياهم في الخارج مع بعثات الدولة التمثيلية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للحالات الطارئة للمواطنين خصوصاً الحالات الطبية.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» المقدمة لمواطني الدولة أثناء وجودهم في الخارج، والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع المواطنين المسجلين في الخدمة لتسهيل إجلائهم في حالات الأزمات والطوارئ.

جدير بالذكر أن جواز السفر الإماراتي يحتل حالياً المركز الأول عالمياً، حسب مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية»، وذلك على الرغم من تحديات السفر المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، حيث قام العديد من دول العالم خلال العام الماضي بإغلاق حدودها أمام المسافرين كإجراء احترازي.

ويمكن جواز السفر الإماراتي المواطنين حالياً من دخول 152 دولة حول العالم، منها 98 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و54 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو بمجرد الوصول، وذلك بفارق دخول ست دول عن المركز الثاني الذي احتلته نيوزيلندا بدخول 146 دولة من دون تأشيرة.

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