صحة أبوظبي تعلن المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي للإقامة الذهبية

بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تحديث متطلبات التأمين الصحي للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية، وذلك بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل وخارج الدولة وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار في إمارة أبوظبي.

وقد حددت دائرة الصحة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي لغايات إصدار الإقامة الذهبية في إمارة أبوظبي إذ تم تحديد هذه الفئات إلى نوعين، الأولى هي فئة الموظفين العاملين في إمارة أبوظبي حيث يستمر أصحاب الأعمال في تحمل تكلفة الضمان الصحي الخاص بهم وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أما الفئة الثانية فقد شملت طالبي تصاريح الإقامة الذهبية من غير الفئة الأولى حيث يتوجب عليهم تقديم تأمين صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم ساري المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة إقامتهم فيها، وفي حال لم يكن لدى طالب تصريح الإقامة الذهبية تأمين صحي يتوجب عليه تقديم تعهد بتوفيره، وإلا يتوجب عليه تحمل جميع التكاليف الخاصة بالعلاج الطبي والخدمات الصحية إذا تطلب الأمر ذلك.



وتتضمن الإجراءات الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية خيارات مبسطة وواضحة لكل فئة وفق لما تم بيانه من متطلبات.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل العمل جنباً إلى جنب مع مكتب أبوظبي للمقيمين لتفعيل برنامج الإقامة الذهبية وتحديث وتبسيط إجراءات التقديم وجعلها أكثر سلاسة ويسراً، الأمر الذي يساهم في استقطاب واستقبال الإمارة لأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم في شتى القطاعات ويضمن حصولهم على خدمات الرعاية الصحية خلال أقامتهم فيها.»

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد قامت مع مكتب أبوظبي للمقيمين بتنظيم حفل افتراضي لتكريم الأطباء الحاصلين على الإقامة الذهبية والبالغ عددهم 500 طبيب، وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في قطاع الرعاية الصحية، في خطوة تؤكد أهمية تمكين الحفاظ على المواهب واستقطابها من جميع أنحاء العالم لتتخذ من أبوظبي مكاناً للعيش والعمل.

في هذا السياق، قال سامح القبيسي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «نحرص على توفير كافة التسهيلات والمميزات التي تتمتع بها إمارة أبوظبي لضمان تحقيق حياة كريمة لكافة المقيمين في الإمارة وهذه مسؤولية كافة الجهات ذات العلاقة، ومن أهمها مكتب أبوظبي للمقيمين.» وأضاف: «نحن نعمل على الدوام لتعزيز نمو إمارة أبوظبي على الساحة العالمية كمركز عالمي للأعمال والترفيه والسياحة، وذلك بوصفها أحد أكثر الأماكن أماناً وشمولية والوجهة المثالية للعيش والزيارة والعمل، وتتماشى جهودنا مع الرؤية المستقبلية التي ترتكز على جذب المواهب العالمية إلى الإمارة.

ومع هذا العدد الكبير ممن يتطلعون للانتقال إلى أبوظبي والاستقرار فيها كل عام، جنباً إلى جنب مع 2.2 مليون مقيم ينتمون لأكثر من 200 جنسية، نجدد التزامنا بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للارتقاء بمستوى الحياة في الإمارة وتعزيز مكانتها في العالم.»

وكان قد تم إطلاق الإقامة الذهبية طويلة الأمد من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي متاحة في أبوظبي لفئات متعددة ومنها كبار المستثمرين الأجانب وأصحاب المواهب المتميزة من جميع أنحاء العالم، حيث يحصل المتقدمون على تأشيرة لمدة خمس أو عشر سنوات، وذلك بحسب الفئة، تمنحهم فرصة العيش والعمل والدراسة في أبوظبي دون الحاجة إلى كفيل.

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