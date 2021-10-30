دبي تحتضن عروض الألعاب النارية في «ديوالي»

المصدر: دبي ■ وام

تقدم دبي مجموعة من عروض الألعاب النارية المذهلة، التي تقام في مختلف أنحاء المدينة، ضمن احتفالات دورة العام الحالي من مهرجان الأضواء «ديوالي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتزامن مع احتفال سكان دبي وزوارها على حد سواء بانطلاق موسم الأعياد.

ويمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بإطلالة للألعاب النارية الافتتاحية لتحدي دبي للياقة البدنية، التي تتزامن مع الاحتفال بمهرجان «ديوالي» على شاطئ جميرا، وقرية موانئ دبي العالمية للياقة البدنية، و«كايت بيتش جميرا». ومع افتتاح عجلة «عين دبي» الترفيهية، أصبحت جزيرة «بلوواترز» واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في دبي، حيث تحتضن عرضاً للألعاب النارية احتفالاً بمهرجان «ديوالي» في الرابع من نوفمبر الساعة 8:30 مساء، مع إطلالة على «نخلة جميرا» ومنطقة «مرسى دبي»، إضافة إلى مجموعة من أغاني ورقصات بوليوود، خلال الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر.

ويستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» عرضاً رائعاً للألعاب النارية، في موقعه المطل على الواجهة المائية «فستيفال باي» في الرابع من نوفمبر.

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