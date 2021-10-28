حمدان بن محمد: مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء تجربة نوعية تدعم "برنامج المريخ 2117"

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء تجربة نوعية تدعم "برنامج المريخ 2117، والذي يتضمن بناء أول مستوطنة بشرية على سطح كوكب المريخ.

وأثنى سموه على عبدالله الحمادي رائد محاكاة أساسي وصالح العامري رائد محاكاة احتياطي، حيث تم اختيارهما لأول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء.

وأوضح سموه أن المهمة تبدأ في 4 نوفمبر وتمتد 8 أشهر بمشاركة وكالة ناسا ومعهد IBMP الروسي.

شبابنا عبدالله الحمادي رائد محاكاة أساسي وصالح العامري رائد محاكاة احتياطي تم اختيارهما لأول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء. المهمة تبدأ في 4 نوفمبر وتمتد 8 أشهر بمشاركة وكالة ناسا ومعهد IBMP الروسي. pic.twitter.com/rgdCwE8Sxd — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 28, 2021

مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء تجربة نوعية تدعم "برنامج المريخ 2117 والذي يتضمن بناء أول مستوطنة بشرية على سطح كوكب المريخ. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 28, 2021

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