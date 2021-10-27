مركز محمد بن راشد للفضاء يختار "سبيس إكس" لإطلاق القمر "MBZ-SAT"

المصدر:
  • دبي - موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختيار شركة "سبيس إكس" لإطلاق القمر الاصطناعي "MBZ-SAT"، الذي يعتبر الأحدث في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة. حيث سيتم إطلاق القمر "MBZ-SAT، على متن صاروخ "فالكون 9" عام 2023.

 

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