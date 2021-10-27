منصور بن محمد يزور جمارك دبي ويطلع على جهودها في حماية أمن المنافذ

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، جمارك دبي، يرافقه نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، الفريق محمد أحمد المري، وأعضاء المجلس، حيث تابع سموه جهود الدائرة، ودورها في تعزيز أمن المنافذ الحدودية، ضمن جولة ميدانية شملت غرفة التحكم والسيطرة بجمارك دبي، ومركز جمارك ميناء الحمرية، ومركز جمارك الخور، ومرفأ ديرة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الدور الاستراتيجي لجمارك دبي عبر مختلف المنافذ الحدودية العاملة بها في إمارة دبي، وكذلك أثر التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، لضمان تكامل الأدوار، ما يعزز الأداء الكلي لمنظومة أمن المنافذ الحدودية التي تشكّل حجر زاوية رئيس في حفظ أمن وسلامة المجتمع، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير كل المقومات التي تضمن أعلى مستويات الأمن والأمان للمجتمع، وإسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين، من أجل أن تكون دبي دائماً أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وشدّد سموه على أهمية مواصلة العمل على تحديث القدرات التقنية، ورفع مستوى كفاءة الكادر البشري لجمارك دبي، بالمتابعة الدائمة للمستجدات العالمية في مجال التفتيش الجمركي، والاهتمام بتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، واتباع أعلى المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة، وتطوير أطر عمل تكفل أعلى معدلات سرعة الأداء ودقته.

واطلع سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، خلال الجولة، على جهود الدائرة الهادفة إلى حماية سلامة المجتمع، عبر تعزيز أمن المنافذ الحدودية في إمارة دبي، وذلك من خلال تطوير الخطط والإجراءات الأمنية لمواجهة كل التحديات وتحويلها إلى إنجازات تحافظ من خلالها دبي على سمعتها بين المدن الأكثر أمناً وأماناً، وموقعها كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار.

كما اطلع سموه خلال الجولة على الإنجازات التي حققتها جمارك دبي في حماية أمن المنافذ الحدودية، من خلال مشروع «سياج» الذي أطلقه قطاع التفتيش الجمركي بالدائرة، كمبادرة مبتكرة وذكية لمراقبة المنافذ الجمركية باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمتفجرات، إضافة إلى الطائرات بدون طيار، في حين يدعم كل تلك القدرات التقنية عنصر بشري عالي الكفاءة، يقوم بمهامه على مدار الساعة، وخلال جميع أيام الأسبوع.

وشملت الزيارة شرحاً حول وحدة الكلاب الجمركية (k9) المساندة في عمليات الاستهداف الميدانية والتفتيش، ضمن الحرم الجمركي، ما يمكن المراكز الجمركية من تعزيز قدراتها، وإحراز مزيد من التقدم في القضاء على عمليات تهريب المواد الممنوعة عبر منافذ دبي، وكشف الجرائم بناءً على عمليات البحث والتتبع والمراقبة وتحليل المعلومات.

منصور بن محمد:

• «التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية يعزّز الأداء الكلي لمنظومة أمن المنافذ الحدودية».

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