شرطة الشارقة تنشر الثقافة المرورية بين سائقي الحافلات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

عقدت إدارة شرطة المنطقة الشرقية في شرطة الشارقة محاضرة توعية حول القيادة الآمنة على الطريق ومراعاة قوانين السير والمرور، استهدفت أكثر من 18 من سائقي الحافلات والمشرفات على الطلبة في الحافلات المدرسية، قام بتقديمها قسم المرور والدوريات بالتعاون مع مدرسة القمة الخاصة في مدينة خورفكان، بهدف التوعية بالقوانين والأنظمة والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها السائقون، والقيادة الآمنة على الطرق.

وتطرق خلالها المساعد أول مروان محمد الريسي، إلى مجموعة من رسائل التوعية المتعلقة بالحفاظ على السلامة المرورية أثناء عبور الطلاب للطريق، وأطلعهم على أهم القواعد المرورية وأساسيات العبور الآمن للمشاة، وكيفية تجنب الوقوع في الحوادث والمخالفات المرورية من خلال التقيد والالتزام بقواعد السير والمرور، والتنبيه على التزام الطلاب بالجلوس داخل الحافلة بالشكل الصحيح، وأكد على مراعاة التقلبات المناخية.

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