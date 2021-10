بلدية دبي تنجز المرحلة الأولى من مضمار الدراجات الجبلية في غابات حديقة مشرف الوطنية (فيديو)

تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية لرفع مستوى جودة الحياة وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والأكثر نشاطاً وصحة على مستوى العالم، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، أعلنت بلدية دبي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مضمار الدراجات الجبلية في غابات مشرف الوطنية، الذي يبلغ طوله الإجمالي مع اكتمال مرحلتيه 50 كيلو مترا، ليكون بذلك أول مضمار جبلي من نوعه في دبي.

ويأتي تنفيذ المشروع لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية الآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة، حيث يمتد المضمار على مرحلتين طول الأولى 20 كيلومتراً (المسار الأخضر والأزرق) والثانية 30 كيلومترًا (المسار الأحمر) بين ما يزيد على 70 ألف شجرة، ليضاف الى مجموع مسارات الدراجات الهوائية القائمة والمخطط لها مستقبلاً في دبي.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: "إن تنفيذ مشروع مضمار الدراجات الجبلية يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة لتحقيق سعادة السكان، وجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم".

وأضاف سعادته، "صُمم مضمار الدراجات الجبلية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة ومتطلبات المستخدمين من الهواة والمحترفين، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية، والارتقاء بمستوى جودة الحياة وممارسة الرياضية بشكل عام".

ويبلغ عرض المسار في جزئه الأول ثلاثة أمتار، ويمر بشكل متعرج بين ممرات غابات حديقة مشرف الوطنية، ليستوعب ما يزيد عن 3000 دراج في اليوم، حيث يبدأ المضمار من المنطقة المخصصة بجوار البوابة الرئيسية لحديقة مشرف الوطنية، لينتهي في النقطة عينها، مع توفر ثلاثة مسارات مخصصة للعودة السريعة، كما يتميز المضمار بوعورة تصل إلى المستوى الأزرق في انسيابيةٍ تناسب هواة ممارسة هذه الرياضة، كما يحتوي المضمار على ثلاثة جسور عبور كمرحلة أولى تصل إلى 10 جسور ليكون الوجهة الجديدة في الإمارة لهواة الرياضة والمغامرة، ونواةُ لاستضافة مسابقات إقليمية وعالمية مستقبلًا، كما سيتم توفير خارطة رقمية للمسارات، بحيث تمكن الدراج من مشاركة الموقع من خلالها وتتبع المسار، كما تم توفير 124 لوحة إرشادية .

وترمز الألوان الخاصة بمسارات الدراجات وهي ضمن المعايير العالمية المستخدمة لهذا المسارات، إلى درجة وعورة المسار فاللون الاخضر يرمز للمسار السهل والمناسب للمبتدئين، بينما يرمز اللون الأزرق للمسار العادي وهو مناسب لراكبي الدراجات المتوسطة أو راكبي الدراجات الجبلية مع مهارات الركوب الاساسية علي الطرق الوعرة، أما اللون الأحمر فهو المسار الصعب والمناسب لسائقي الدراجات الجبلية البارعين الذين يتمتعون بمهارات جيدة في القيادة على الطرق الوعرة. بينما يرمز اللون الأسود يرمز لأعلى درجات الصعوبة وهو خاص للخبراء و المتمرسين لهذه الرياضة و للذين يتمتعون بلياقة جسدية عالية وذوي خبرة لقيادة الدراجة في الطرق الوعرة.

