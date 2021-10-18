حمدان بن محمد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب سموه في الموقع الرسمي على موقع "تويتر": "نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف خير البشر وخاتم المرسلين والذي بعث رحمة العالمين".

نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف خير البشر وخاتم المرسلين والذي بعث رحمة العالمين. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 18, 2021

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