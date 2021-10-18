«جائزة الشيخ زايد للكتاب» تُشارك بأجندة نوعية في «معرض فرانكفورت»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في النسخة الــ73 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021، الذي تُقام فعالياته بين 20 و24 أكتوبر الجاري تحت شعار «إعادة اللقاء».

وتشارك الجائزة بمنصة خاصة ضمن جناح مركز أبوظبي للغة العربية المشارك في المعرض، لتقدم أجندةً حافلة بالفعاليات الثقافية النوعية التي تتضمن تنظيم ثلاث جلسات حوارية.

وقال الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للُّغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «تمتلك جائزة الشيخ زايد للكتاب تاريخاً حافلاً بالمشاركات في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب؛ الذي يُعدّ واحداً من أهم الأحداث العالمية في الأدب والنشر».

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