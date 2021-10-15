النصف_الحلو.. أفكار مبدعة لتجديد غرفة أطفالكم مع «مجموعة جوتن»

المصدر: الامارات اليوم

مع عودة الطلاب إلى مدارسهم، هذا هو الوقت الأمثل لإضافة لمسة جديدة على غرفة أطفالكم. وسواء كنتم ترغبون في منحهم مساحة هادئة للدراسة والتركيز، أو غرفة ألعاب مفعمة بالحياة، تقدم لكم «جوتن» مجموعة من النصائح والأفكار الملهمة لتحقيق أية فكرة تحلمون بها، من خلال مجموعتها الجديدة الخاصة بالأطفال.

وتتضمن المجموعة 23 لوناً مستوحى من الطبيعة، ومصممة لإثراء فضول أطفالكم حول الطبيعة المحيطة بنا وكل ما فيها من جمال وروعة. وتقدم «جوتن» كثيراً من الأفكار الملهمة والمفعمة بالمرح، لتتمكنوا من دمج عناصر الطبيعة في غرف أطفالكم.

وتشاركنا مديرة الإبداع والألوان في «جوتن الشرق الأوسط»، رنا خضرا، بعض النصائح المفيدة التي تساعدكم في إضفاء لمسة من الجمال والحيوية على غرفة أطفالكم، لتحملهم إلى عالم من الدهشة والإثارة كل يوم.

حوّل غرفة طفلك إلى عالم جديد

يمكنكم تغيير غرفة أطفالكم وتحويلها إلى عالم يحملهم على بساط سحري فوق الغيوم وعبر البحار. استخدموا الرسومات الجدارية وبعض الإكسسوارات البسيطة لتشجيع أطفالكم على الإبداع واللعب بحرية، وكأنهم يعيشون في مغامرة مستمرة تغذي خيالاتهم وتلهم أفكارهم. فمثلاً، يمكنكم اختيار تصميم مرح باستخدام لونين متناسقين وطبيعيين لتحويل غرفة صغاركم إلى عالم مفعم بالمشاهد الطبيعية، عبر مياه المحيط النقية.

فوق الغيوم قرب قوس قزح

لنوم عميق وأحلام سعيدة، يمكنكم رسم أشكال مختلفة على الجدران تخلق مساحة جميلة في غرفة أطفالكم. وتحت قوس قزح، هناك عالم خصب من الخيال يلهم الإبداع ويشجع اللعب المستقل. أو يمكنكم رسم شمس مشرقة لإضاءة الجدران، أو تجهيز مكان هادئ لنوم مريح. تخيلوا جدراناً مزيّنة بقمر مضيء أو صوراً لحيواناتهم المفضلة. ويمكن إضفاء مزيد من الحياة على جدرانكم عبر إضافة أقمشة ومواد مختلفة وجميلة، التي تمنح الغرفة مزيداً من الاتساع، وتعطيها جرعة إضافية من المرح والإبداع.

مساحات أو قطع معينة

ليست الجدران هي الأداة الوحيدة التي تساعد في تجديد الغرفة، يمكن استخدام أثاث الغرفة بطريقة مختلفة وإبراز قطع معينة لتحقيق ذلك.

واستخدام الأدوات والمواد المتناسقة، هي طريقة ذكية لتجديد غرفتكم وخلق مساحة مفعمة بالطاقة والحيوية لأطفالكم.

تخصيص وتقسيم

يساعد استخدام الألوان لتقسيم وتحديد المساحات المختلفة في توفير مساحة متعددة الاستخدامات، مثل تخصيص مكان للدراسة منفصل عن مكان اللعب، من أجل تحسين قدرة الأطفال على التركيز عند تحضير الواجبات أو تنشيطهم في أوقات الفراغ.

وهذا الأسلوب يكون مفيداً للغاية عند إضافة رفوف وإطارات وإكسسوارات. فعند طلاء جزء من الغرفة بلون أكثر إثارة من البقية، ستبدو المنطقة مميزة ومثيرة للاهتمام.

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