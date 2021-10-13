محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمـــــارات تُكمل 50 عاماً دولة متحدة.. ويوم الوحدة التاريخي مصــدر فخرنا وعزنا

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة تُكمل فيه الإمارات 50 عاماً كدولة إماراتها متحدة، وقلوبها متوحدة، وشعبها يرفع علماً واحداً، ويحتكم لدستور واحد، ويلتف حول رئيس واحد، فهو يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «خمسون يوماً وتكمل الإمارات خمسين عاماً كدولة واحدة.. إماراتها متحدة.. قلوبها متوحدة.. شعبها يرفع علماً واحداً ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد.. خمسين عاماً لتنطلق احتفالاتنا في الثاني من ديسمبر 2021 بإذن الله».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «بعد خمسين يوماً ستحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني الخمسين.. يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا، وسعادة لمن يعيش بيننا، نستلهم من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

وأعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي عن بداية العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، المقرر في الثاني من ديسمبر المقبل، موجّهة الدعوة إلى كل من يعتبر الإمارات وطناً له، للمشاركة في الاحتفالات.

وذكرت اللجنة أنه للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات، تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني قبل 50 يوماً من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر، في مبادرة تحمل شعار «خمسون يوماً للخمسين»، داعية الجميع إلى المشاركة في الاحتفالات، من خلال سلسلة من التفعيلات والنشاطات سيتم نشرها بشكل يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات «@OfficialUAEND».

ووفقاً للجنة، تتضمن طرق الاحتفال العديد من الأنشطة، منها زيارة المناطق والوجهات السياحية، واكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة، وأداء النشيد الوطني لدولة الإمارات، والمشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم، علاوة على المشاركة في الاحتفالات التي تسبق اليوم الوطني مع أصدقائهم وعائلاتهم، وتدعو المبادرة الجميع إلى الاحتفال ومشاركة تجاربهم من خلال استخدام الوسم «#احتفالات_الخمسين».

وقالت مديرة الاستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين، شيخة الكتبي: «من دواعي فخرنا أن نحتفي بالإنجازات التي حققتها الإمارات على مدى الـ50 عاماً الماضية، وننوه ونشيد بها، تتويجاً لعام استثنائي، تحتضن أرض الإمارات مع مواطنيها أكثر من 200 جنسية، ونحن ندعو الجميع إلى الاحتفال، والتعرف أكثر إلى التقاليد والعادات التي تصنع مجتمعنا، والمشاركة في أنشطتنا اليومية في الفترة التي تسبق الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ50».

ودعت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي كل الجهات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات، إلى المشاركة بفعاليات خاصة بهم على مدار الـ50 يوماً المقبلة.

يذكر أن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للدولة يقام في الثاني من ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن قريباً. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أعلن تسمية عام 2021 بـ«عام الخمسين»، احتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة في عام 1971. ومنذ أبريل 2021، تمت دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى الاحتفال بإنجازاته، وتكريم «الحالمين الأوائل» في عائلاتهم، وكتابة «رسائل إلى المستقبل» حول التقدم الذي يرغبون في رؤيته في الـ50 عاماً المقبلة.

نائب رئيس الدولة:

• «الإمارات قلوبها متوحدة.. شعبها يرفع علماً واحداً ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد».

ولي عهد أبوظبي:

• «نستلهم من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

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