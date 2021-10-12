«مسرة» لخدمة المواطنين فوق الـ60 دون تقديمهم أي طلبات

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

يستفيد كبار المواطنين، أي الفئة العمرية فوق سن الـ 60، من خدمات «بطاقة مسرة» التي توفر لهم مجموعة من الامتيازات، دون الحاجة لتقديمهم لأي طلبات، وذلك بمجرد بلوغهم السن المذكور.

وكان إصدار البطاقة يتطلب القيام بأربعة إجراءات تقليدية تتضمن تقديم طلب وصور عن مستندات ثبوتية، حتى قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، بإلغاء تلك الخطوات، ليصبح بإمكان فئة كبار المواطنين الاستفادة من البطاقة بمجرد أبرازهم بطاقة الهوية.

وقد أعلنت وزارة تنمية المجتمع في نوفمبر 2020 عن تفعيل خدمات بطاقة «مسرة» التي توفر مزايا وخصومات للمواطنين فوق سن الـ 60 من خلال بطاقة الهوية ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات.

ويتم تفعيل جميع الامتيازات مسبقا من خلال الهوية وذلك في المجالات الطبية، والمصرفية والفندقية، والسياحية، والتموينية، وغيرها.

وتوفر بطاقة «مسرة» امتيازات ومجموعة خدمات وخصومات في منافذ البيع المختلفة في الدولة مثل الفنادق والعيادات الخاصة ومراكز الرعاية المنزلية وشركات السياحة والسفر إلى جانب امتيازات الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر وذلك في إطار تنفيذ الخطط المستدامة للتسهيل على كبار المواطنين.

وتشير البيانات الإحصائية الحديثة الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع الى أن عدد المستفيدين من مبادرات السياسة الوطنية لتمكين كبار المواطنين خلال العام الماضي، بلغ 16 ألف و181 شخص.

وتنص أهداف محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين على وجوب الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي، وتعزيز قدراتهم على التواصل المجتمعي وممارسة الحياة النشطة واستثمار طاقاتهم وضمان مساهمتهم في برامج والمشاركة المدنية.

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