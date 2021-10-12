محمد بن راشد للشباب العربي: الإمارات بلد الجميع وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رسالة وجهها للشباب العربي، أن الإمارات بلد وبيت الجميع وأن تجربتها ستبقى متاحة للجميع.

وجاءت تصريحات سموه بعد دراسة عن الشباب العربي في 17 بلداً عربياً لصالح أصداء بي سي دبليو، حيث كشفت الدراسة أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47٪ من الشباب العربي، متفوقة على أميركا وكندا وبقية دول العالم التي تشكل قبلة للشباب بشكل عام.

وقال سموه في تغريدة على الحساب الرسمي في موقع "تويتر": "أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلداً عربياً لصالح أصداء بي سي دبليو أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش ل47٪ من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة 19٪ ثم كندا 15٪. ونحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع..وبيت الجميع..وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع..وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع".

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